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Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент

Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, вероятно, покинет команду вслед за Нико Хюлькенбергом, сообщает Racingnews365. «Хаас» рассматривает сразу несколько кандидатур на замену.

Учитывая то, что подписание контракта с Оливером Берманом является практически решённым вопросом, команда ищет гонщика, который станет партнёром молодого британца. Среди кандидатов присутствуют Эстебан Окон, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, которого называют фаворитом. Также называются имена среди пилотов вне Формулы-1 — Джек Дуэн, Зак О`Салливан и Зейн Мэлоуни.

Среди претендентов также называют пилота «Уильямса» Логана Сарджента. Сообщается, что менеджер гонщика уже ведёт переговоры с командой.

«Хаас» занимает седьмое место в зачёте Кубка конструкторов 2024 года.

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