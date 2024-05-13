Источник: Магнуссен, вероятно, покинет «Хаас», на замену рассматривается Сарджент

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, вероятно, покинет команду вслед за Нико Хюлькенбергом, сообщает Racingnews365. «Хаас» рассматривает сразу несколько кандидатур на замену.

Учитывая то, что подписание контракта с Оливером Берманом является практически решённым вопросом, команда ищет гонщика, который станет партнёром молодого британца. Среди кандидатов присутствуют Эстебан Окон, Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу, которого называют фаворитом. Также называются имена среди пилотов вне Формулы-1 — Джек Дуэн, Зак О`Салливан и Зейн Мэлоуни.

Среди претендентов также называют пилота «Уильямса» Логана Сарджента. Сообщается, что менеджер гонщика уже ведёт переговоры с командой.

«Хаас» занимает седьмое место в зачёте Кубка конструкторов 2024 года.