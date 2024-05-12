Ральф Шумахер: Мик заслуживает места в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение о том, что Мик Шумахер заслуживает получить место в чемпионате.

«Очевидно, что Сержант перегружен. Он совершает много ошибок. И по нему все видно, его язык тела говорит сам за себя. Думаю, он и команда сделают себе одолжение, если смогут как-то найти решение.

Я верю, что у Мика есть потенциал и он заслуживает места в Формуле-1. Особенно если сравнивать его с некоторыми другими гонщиками», — приводит слова Шумахера GPFans.

Напомним, Мик Шумахер прекратил выступления в Формуле-1 в 2022 году после того, как «Хаас» не стал продлевать с ним контракт. В настоящий момент немец является резервистом «Мерседеса».