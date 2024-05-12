Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку этапа Формулы-Е в Берлине

Пилот команды «Порше» Антониу Феликс да Кошта выиграл вторую гонку этапа Формулы-Е, который проходил на трассе аэродрома «Темпельхоф» в Берлине в этот уикенд.

Для да Кошты это девятая победа в карьере, а также третья в Берлине, вторая в составе «Андретти» и первая — в сезоне 2024 года. При этом ранее в этом сезоне да Кошта финишировал первым в Мизано, однако был лишён победы за нарушение технического регламента.

Да Кошта уже на первых десяти кругах дважды активировал систему Attack Mode и на протяжении всей дистанции сражался среди лидеров. На последних кругах португалец выдержал прессинг Ника Кэссиди, который накануне прорвался к победе с первого места, и первым пересёк линию финиша.

Третье место занял Оливер Роуленд, который опередил экс-пилота Формулы-1 Паскаля Верляйна, а топ-5 замкнул действующий чемпион Джейк Деннис.

Формула-Е. Берлин, вторая гонка (топ-10):

1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 41 круг.

2. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) +0,6 сек.

3. Оливер Роуленд (Nissan) +2,8.

4. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +4,1.

5. Джейк Деннис (Andretti) +4,5.

6. Митч Эванс (Jaguar TCS) +4,9.

7. Джехан Дарувала (Maserati MSG) +6,0.

8. Тейлор Барнард (Neom McLaren) +6,6.

9. Йоэль Эрикссон (Envision) +7,1.

10. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +7,3.

В общем зачёте отрыв Кэссиди от Верляйна вырос до 16 очков, а Роуленд теперь уступает лидеру чемпионата 22 балла. Следом по-прежнему идут Джейк Деннис, Митч Эванс и Жан-Эрик Вернь.

Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):

1. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 140 очков.

2. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 124.

3. Оливер Роуленд (Nissan) — 118.

4. Джейк Деннис (Andretti) — 102.

5. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 97.

6. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 84.

7. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 65.

8. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 59.

9. Стоффель Вандорн (DS Penske) — 43.

10. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 38.

В командном зачёте «Порше» на десять очков сократила отставание от «Ягуара», который тем не менее с отрывом в 54 балла остаётся пока недосягаем для преследователей. Третье место по-прежнему занимает «Ниссан», а «Андретти» в борьбе с «DS Пенске» за четвёртую строчку сократила разрыв до одного балла.

Формула-Е. Командный зачёт:

1. Jaguar TCS — 237 очков.

2. TAG Heuer Porsche — 183.

3. Nissan — 144.

4. DS Penske — 127.

5. Andretti — 126.

6. Maserati MSG — 73.

7. Neom McLaren — 68.

8. Envision — 43.

9. ERT — 23.

10. Abt Cupra — 19.

11. Mahindra — 7.

Сезон Формулы-Е продолжится 25–26 мая сдвоенным этапом на Международном автодроме Шанхае, принимающем также Гран-при Китая Формулы-1. После него до конца чемпионата останется лишь четыре гонки.