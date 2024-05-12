Глава «Макларена» Стелла похвалил Пиастри за сильное выступление в Майами

Глава «Макларена» Андреа Стелла похвалил своего гонщика Оскара Пиастри за хорошее выступление на Гран-при Майами.

«Оскар покидает Майами, ещё лучше осознавая свои сильные гоночные качества. Мы и ранее знали, насколько он хорош на одном круге. Учтите, что у него не было полного пакета обновлений, как у Норриса, но при этом уступил Ландо в квалификации всего одну десятую.

Он показал действительно отличный результат в очень сложных условиях. Затем он хорошо выступил в гонке. На первом отрезке дистанции он держал отличный темп.

Я считаю, что Оскар находится сейчас в очень сильной позиции», — приводит слова Стеллы издание Planet F1.

На Гран-при Майами Оскар Пиастри был шестым в спринте и квалификации, а в гонке финишировал 13-м.