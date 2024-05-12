Ферстаппен объяснил, почему бессмысленно менять систему очков в Формуле-1

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен объяснил, почему не видит смысла в изменении очковой системы в Формуле-1. Напомним, в гоночной серии могут начать начислять очки не 10 первым пилотам, а 12.

«Придётся ли мне когда-нибудь бороться за очки вне топ-10? Если я окажусь в такой ситуации, то в любом случае остановлюсь! Проблема заключается в том, что, в конечном итоге, первые пять команд слишком сильны. Только в них вы можете соревноваться. Очки могут получать и 12, 14, 16 или 18 пилотов», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ранее Ферстаппен подверг критике правило ФИА, запрещающее соревноваться в Ф-1 пилотам младше 18 лет.