Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Ле-Мане, Марк Маркес обогнал Баньяю на последнем круге

В Ле-Мане (Франция) завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин, представляющий команду «Дукати». Второе место занял Марк Маркес, третьим финишировал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.

MotoGP. Гран-при Франции. Гонка:

1. Хорхе Мартин («Дукати») 41:23.709.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.446.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.585.

4. Энеа Бастьянини («Дукати») +2.206.

5. Маверик Виньялес («Априлиа») +4.053.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.480.

7. Франко Морбиделли («Дукати») +9.868.

8. Брэд Биндер (КТМ) +10.353.

9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +11.392.

10. Алекс Маркес («Дукати») +13.442.

В личном зачёте по итогам Гран-при Франции лидирующую позицию занимает Хорхе Мартин. В его активе 129 очков.