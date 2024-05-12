Хорхе Мартин выиграл гонку MotoGP в Ле-Мане, Марк Маркес обогнал Баньяю на последнем круге

В Ле-Мане (Франция) завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин, представляющий команду «Дукати». Второе место занял Марк Маркес, третьим финишировал действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя.
MotoGP. Гран-при Франции. Гонка:
1. Хорхе Мартин («Дукати») 41:23.709.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.446.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.585.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +2.206.
5. Маверик Виньялес («Априлиа») +4.053.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +9.480.
7. Франко Морбиделли («Дукати») +9.868.
8. Брэд Биндер (КТМ) +10.353.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +11.392.
10. Алекс Маркес («Дукати») +13.442.
В личном зачёте по итогам Гран-при Франции лидирующую позицию занимает Хорхе Мартин. В его активе 129 очков.
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