Шварцман показал лучший результат на первой части тестов среди новичков Формулы-Е

Российский пилот Роберт Шварцман показал лучшее время на первой части тестов новичков Формулы-Е.

Напомним, Шварцман на тестах выступает в составе команды «Пенске».

Отметим, что в этом сезоне Роберт Шварцман выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

Напомним, в начале 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота «Скудерии» в Формуле-1.

В апреле Шварцман занял второе место на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров.