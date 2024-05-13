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Шварцман показал лучший результат на первой части тестов среди новичков Формулы-Е

Шварцман показал лучший результат на первой части тестов среди новичков Формулы-Е
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Российский пилот Роберт Шварцман показал лучшее время на первой части тестов новичков Формулы-Е.

Напомним, Шварцман на тестах выступает в составе команды «Пенске».

Отметим, что в этом сезоне Роберт Шварцман выступает в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе с россиянином бывший гонщик Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей.

Напомним, в начале 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота «Скудерии» в Формуле-1.

В апреле Шварцман занял второе место на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров.

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