Риккардо рассказал, кто вошёл бы в его команду мечты в Формуле-1

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал, кого бы он поставил в свою команду мечты Формулы-1.

«Думаю, Марио Андретти — один из тех, кем я всегда восхищался, ведь он участвовал в обоих чемпионатах, был чемпионом. Думаю, он был очень многогранным гонщиком. Я бы поставил его туда. Затем я бы выбрал Айртона Сенну или Михаэля Шумахера, мне кажется, это самые очевидные кандидаты. Давайте скажем — Шумахер, потому что я чувствую, что все скажут — Сенна. А его техническая обратная связь, я считаю, была одной из лучших в истории. Руководитель команды? Эдди Джордан!» — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

Ранее австралиец назвал гонщика, который является его лучшим другом среди всех пилотов Формулы-1.