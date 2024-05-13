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Исход гонки NASCAR Cup Series решило столкновение лидеров за десять кругов до финиша

Исход гонки NASCAR Cup Series решило столкновение лидеров за десять кругов до финиша
Брэд Кезеловски одержал первую с 2021 года победу
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Пилот и совладелец команды Roush Fenway Keselowski Racing Брэд Кезеловски выиграл гонку Goodyear 400 — 13-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Дарлингтон Рейсвей». Для Кезеловски эта победа стала 36-й в карьере и первой в составе собственной команды.

Отметим, что ранее в гонке лидировал партнёр Кезеловски по RFK Racing Крис Бушер. За 29 кругов до финиша он одним манёвром обогнал сражавшихся между за собой за лидерство Кезеловски и Тайлера Реддика из 23XI Racing и возглавил заезд.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Решающий же момент гонки произошёл, когда за десять кругов до финиша Реддик пошёл в контратаку. Тайлер попытался опередить лидера рывком по внутренней траектории, но оказался слишком быстр и вылетел на шедшего снаружи гонщика RFK.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

В итоге оба гонщика потеряли темп, а в лидеры вырвался Кезеловски. Вторым финишировал Тай Гиббс, третье место занял Джош Берри, следом расположились Денни Хэмлин, Чейз Бриско и Уильям Байрон.

Бушер, который неделей ранее уступил победу с наименьшим в истории NASCAR Cup Series разрывом, классифицирован в итоге на 30-й позиции, а Реддик занял 32-е место и по окончании заезда извинился перед соперником за излишне агрессивную атаку.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Goodyear 400, Дарлингтон (топ-10):
1. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 293 круга.
2. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,2 сек.
3. Джош Берри (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1,4.
4. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3,0.
5. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,2.
6. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,1.
7. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +8,5.
8. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9,4.
9. Джастин Хейли (Rick Ware Racing / «Форд») +10,6.
10. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Шевроле») +11,7.

Борьба за места в топ-16 NASCAR Cup Series:
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — три победы.
2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — три победы.
3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — две победы.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Техасе.
5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — победа в Талладеге.
6. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — победа в Дарлингтоне.
7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — победа в Финиксе.
8. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — победа в Атланте.
9. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 456 очков.
10. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 390.
11. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 371.
12. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 365.
13. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 358.
14. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 331.
15. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») — 324.
16. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 322.
17. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 316.
18. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 292.
19. Ноа Грэгсон (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 239.
20. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 232.

Сезон NASCAR Cup Series продолжится 19 мая гонкой всех звёзд NASCAR All-Star Race на «Шарлотт Мотор Спидвей», а через неделю — 26 мая — на ней же состоится следующий этап Cup Series — заезд Coca-Cola 600, самый длинный в календаре чемпионата.

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