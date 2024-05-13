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Риккардо назвал лучшего друга среди пилотов Формулы-1

Риккардо назвал лучшего друга среди пилотов Формулы-1
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис является его лучшим другом среди всех гонщиков Формулы-1.

«В первый год работы в «Макларене» нам с Ландо Норрисом потребовалось немного времени, чтобы узнать друг друга получше. Не секрет, что нам потребовалось немного времени, чтобы стать отличными приятелями.

Как-то Ландо посетил Перт и приехал ко мне на ферму в январе. Он тогда путешествовал и сказал: «Можно мне приехать на несколько дней?» Я ответил: «Конечно». Приятно просто пообщаться с ним. Честно говоря, и с другими гонщиками, когда есть возможность пообщаться вне трассы, вне этой среды, очень весело поговорить, потому что у нас не так часто это получается», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.

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