Риккардо назвал лучшего друга среди пилотов Формулы-1

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо рассказал о том, что пилот «Макларена» Ландо Норрис является его лучшим другом среди всех гонщиков Формулы-1.

«В первый год работы в «Макларене» нам с Ландо Норрисом потребовалось немного времени, чтобы узнать друг друга получше. Не секрет, что нам потребовалось немного времени, чтобы стать отличными приятелями.

Как-то Ландо посетил Перт и приехал ко мне на ферму в январе. Он тогда путешествовал и сказал: «Можно мне приехать на несколько дней?» Я ответил: «Конечно». Приятно просто пообщаться с ним. Честно говоря, и с другими гонщиками, когда есть возможность пообщаться вне трассы, вне этой среды, очень весело поговорить, потому что у нас не так часто это получается», — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.