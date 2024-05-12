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Эдриан Ньюи выступил на историческом Гран-при Монако на Lotus 49B Колина Чепмена

Эдриан Ньюи выступил на историческом Гран-при Монако на Lotus 49B Колина Чепмена
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Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи принял участие в историческом Гран-при Монако.

65-летний инженер и гонщик-любитель, который, возможно, является величайшим техническим гением в истории Формулы-1, гонял за рулём болида Lotus 49B, сконструированного великим Колином Чепменом, и на котором были завоёваны чемпионские титулы в 1968 и 1970 годах.

Издание Daily Express сообщает, что Ньюи был в гоночном комбинезоне «Ред Булл», во время гонки он стал участником нескольких обгонов на легендарной городской трассе, а также выглядел очень довольным после гонки.

Эдриан Ньюи

Эдриан Ньюи

Фото: acm.mc

Отметим, что Эдриан Ньюи регулярно участвует в различных гонках, иногда попадая в серьёзные аварии.

Гран-при Монако Формулы-1 пройдёт в конце этого месяца.

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