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Босс «Уильямса» Ваулз: нам нужна правильная пара пилотов на два важных года

Босс «Уильямса» Ваулз: нам нужна правильная пара пилотов на два важных года
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что британская команда оценивает рынок пилотов, чтобы выбрать двух правильных гонщиков на два важных предстоящих года.

«В данный момент мы оцениваем гонщиков на 2025 и 2026 годы. Нам на самом деле нужна правильная пара гонщиков на эти два года, потому что, когда вы проходите через изменения в регламенте, меньше всего вы хотите менять перед этим гонщиков. Вот поэтому мы ищем подходящую пару пилотов на этот период времени.

За последнее время мы говорили с четырьмя или пятью гонщиками, и я очень рад сейчас немного расслабиться и подождать.

Что касается Антонелли, то я не сомневаюсь в его таланте, но всего 20 месяцев назад он соревновался на машине Формулы-4», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.

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