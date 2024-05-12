Босс «Уильямса» Ваулз: нам нужна правильная пара пилотов на два важных года

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что британская команда оценивает рынок пилотов, чтобы выбрать двух правильных гонщиков на два важных предстоящих года.

«В данный момент мы оцениваем гонщиков на 2025 и 2026 годы. Нам на самом деле нужна правильная пара гонщиков на эти два года, потому что, когда вы проходите через изменения в регламенте, меньше всего вы хотите менять перед этим гонщиков. Вот поэтому мы ищем подходящую пару пилотов на этот период времени.

За последнее время мы говорили с четырьмя или пятью гонщиками, и я очень рад сейчас немного расслабиться и подождать.

Что касается Антонелли, то я не сомневаюсь в его таланте, но всего 20 месяцев назад он соревновался на машине Формулы-4», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.