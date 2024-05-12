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Mercedes-Benz Pagoda 1963 года превратили в электромобиль

Mercedes-Benz Pagoda 1963 года превратили в электромобиль
Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati
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Компания Everrati Automotive Limited представила свой новый проект — электромобиль, созданный на базе классического Mercedes-Benz SL W113 Pagoda, дебютировавшего в 1963 году.

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Фото: Everrati

Каждый из автомобилей собирается вручную по чертежам Mercedes-Benz, а место двигателя внутреннего сгорания занимает электрическая силовая установка собственной разработки Everrati.

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Фото: Everrati

Установка электромотора также подразумевает оптимизацию развесовки для лучшей динамики. Подчёркивается, что все изменения обратимы, а владелец в любой момент может вернуть автомобилю прежний облик.

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Электрический Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Фото: Everrati

Электрический SL W113 Pagoda от Everrati будет доступен в двух вариантах. Оба оснащены 300-сильными моторами, но в комплектации Touring используется более мощный аккумулятор — с ним автомобиль разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) быстрее чем за семь секунд, а запас хода превышает 320 км.

Салон Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Салон Mercedes-Benz SL W113 Pagoda от Everrati

Фото: Everrati

Mercedes-Benz SL W113 Pagoda — один из самых известных автомобилей немецкой марки. Такими владели Одри Хёпберн, Джон Леннон и Тина Тёрнер, а также экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард.

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