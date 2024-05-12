Гонка FRECA трижды прервалась автомобилем безопасности, Никита Бедрин — в топ-10

Пилот команды ART Grand Prix Эван Жильтер выиграл вторую гонку первого этапа европейской Формулы-Regional (FRECA), который прошёл в этот уикенд на трассе «Хоккенхаймринг». Француз, который дебютирует в FRECA в статусе чемпиона французской Ф-4, стартовал со второй позиции, но уже на старте опередил победителя первой гонки Рафаэля Камару и закрепился в лидерах. Топ-3 замкнул ещё один новичок Иван Домингес.

Права на видео принадлежат Formula Regional European Championship by Alpine. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Formula Regional European Championship by Alpine.

Отметим, что заезд трижды прерывался автомобилем безопасности. Так, уже на первых двух кругах произошло несколько вылетов, а из гонки выбыли в том числе Уго Угочукву и Джеймс Уортон. Кроме того, на восьмом круге со сломанной в столкновении подвеской на обочине остановилась Лена Бюлер, а на 12-м после контакта в гравий вылетели Коста Топарис и Канато Ле.

Эвакуировать машины участников столкновения до истечения времени заезда маршалы не успели, связи с чем гонка финишировала в режиме автомобиля безопасности.

Никита Бедрин стартовал с 13-й позиции, но на старте прорвался на девятое место, а на первом рестарте поднялся на восьмую строчку.

FRECA. Хоккенхайм, вторая гонка (топ-10):

1. Эван Жильтер (ART Grand Prix) — 15 кругов.

2. Рафаэль Камара (Prema Racing) +0,9 сек.

3. Иван Домингес (Van Amersfoort Racing) +1,3.

4. Энцо Делиньи (R-ace GP) +1,6.

5. Теофиль Наэль (Sainteloc Racing) +2,0.

6. Брандо Бадоер (Van Amersfoort Racing) +2,5.

7. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) +3,5.

8. Никита Бедрин (MP Motorsport) +4,1.

9. Туукка Тапонен (R-ace GP) +4,5.

10. Никола Лакорте (Trident) +4,9.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Камара, отрыв которого вырос до 18 очков. Второе и третье места занимают Эван Жильтер и Иван Домингес, набравшие поровну баллов, а следом расположились Туука Тапонен, Брандо Бадоер и Джеймс Уортон. Никита Бедрин потерял две позиции и теперь идёт восьмым.

FRECA. Общий зачёт (топ-10):

1. Рафаэль Камара (Prema Racing) — 43 очка.

2. Эван Жильтер (ART Grand Prix) — 25.

3. Иван Домингес (Van Amersfoort Racing) — 25.

4. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 20.

5. Брандо Бадоер (Van Amersfoort Racing) — 20.

6. Джеймс Уортон (Prema Racing) — 15.

7. Энцо Делиньи (R-ace GP) — 13.

8. Никита Бедрин (MP Motorsport) — 12.

9. Теофиль Наэль (Sainteloc Racing) — 10.

10. Педро Клеро (Van Amersfoort Racing) — 6.

Следующий этап FRECA пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» 25–26 мая.