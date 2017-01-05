Алези поприветствовал решение «Феррари» предоставить место резервиста Джовинацци

Бывший пилот Формулы-1поприветствовал решение «Феррари» предоставить место резервного пилота на 2017 год итальянскому гонщику«Это потрясающе. Но было удивительно, если бы «Феррари» не предоставила ему такой возможности. Джовинацци — хорошо обученный молодой человек, какие редко встречаются в эти дни. Но прежде всего он является отличным гонщиком. Он боролся за титул в свой дебютный сезон в G2, теперь ему просто нужно проехать некоторое количество километров», — цитирует Алези La Gazetta dello Sport.