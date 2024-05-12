Алекс Албон и Деймон Хилл восхитились подиумом пилотессы «Уильямс» в IndyNxt

Нынешний и бывший гонщики «Уильямса» — Алекс Албон и Деймон Хилл (чемпион 1996 года) восхитились достижением участницы молодёжной программы команды из Гроува Джейми Чедвик, которая в этот уикенд завоевала подиум в североамериканской серии IndyNxt (аналог Формулы-2 для IndyCar. – Прим. «Чемпионата»).

Выступая за Andretti Global, 25-летняя спортсменка, ранее трижды выигрывавшая женский чемпионат W-Series, в своём 18-м старте в IndyNxt попала в тройку сильнейших на знаменитой трассе «Индианаполис».

После гонки Чедвик написала у себя в соцсетях: «Дааа!!! Первый подиум. Так счастлива!»

Алекс Албон ответил: «Молодец, Джейми!»

Дэймон Хилл тоже отреагировал на это событие на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Ух ты! Потрясающе».