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В «Форде» опровергают отставание в разработке совместного с «Ред Булл» двигателя

В «Форде» опровергают отставание в разработке совместного с «Ред Булл» двигателя
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Руководитель автоспортивного отдела «Форда» Марк Рашбрук опроверг сообщения о том, что проект совместной с «Ред Булл» разработки нового двигателя для Формулы-1 отстаёт в развитии, но признал, что не знает, насколько далеко в этом деле продвинулись их соперники.

«Как и в любом проекте, вы намечаете определённые цели и этапы. На данный момент мы добиваемся всех поставленных целей и желаемых показателей. Могу только сказать, что мы наметили для силовой установки такие характеристики, какие считаем необходимыми для успеха в 2026 году.

Мы понятия не имеем, где находятся конкуренты и каков их график развития, у нас нет прямого сравнения с нашими соперниками, но если учитывать наши планы, то всё идёт хорошо», — приводит слова Рашбрука нидерландская редакция Motorsport.

Официально «Форд» войдёт в Формулу-1 в 2026 году в качестве партнёра «Ред Булл». Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявлял, что Red Bull Powertrains на 70 лет отстаёт от «Феррари» в деле создания двигателей, но они подписали 220 специалистов из Mercedes High Performance Powertrains.

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