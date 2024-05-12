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Джордж Расселл высказался об ограничениях для лидеров в Формуле-1

Джордж Расселл высказался об ограничениях для лидеров в Формуле-1
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение об ограничениях для лидеров чемпионата, введённых в Формуле-1 в 2021 году, чтобы уплотнить борьбу и позволить небольшим командам приблизиться к грандам.

«Думаю, что изменения, которые мы видим в правилах с ограничением затрат и временем работы в аэродинамической трубе, сблизят пелотон. Но нужно ли ещё более ужесточить ограничения? Я не знаю, потому что на данный момент так никто и не приблизился к «Ред Булл». Нам просто нужно сосредоточиться на себе и делать свою работу как можно лучше.

Мы понимаем, что сейчас «Ред Булл» далеко впереди всех, и, возможно, только в 2026 году у них появятся реальные соперники в борьбе за титул. Но такова Формула-1, в ней всегда есть бесспорные лидеры. Взять последние 30 лет – доминировал «Уильямс», доминировал «Макларен», затем «Феррари», «Ред Булл», «Мерседес»…» — приводит слова Расселла издание Racing News 365.

Введённые в 2021 году правила ограничивают для команд – лидеров чемпионата — время работы в аэродинамической трубе и над вычислительной гидродинамикой (CFD), при этом действующие чемпионы получают наименьшее количество времени, а команда, финишировавшая последней в предыдущем сезоне, может работать над этим больше других.

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