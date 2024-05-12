Гюнтер Штайнер назвал, кого бы из пилотов он выбрал в свою команду Формулы-1

Бывший руководитель «Хааса», ныне эксперт и аналитик на немецком телевидении Гюнтер Штайнер рассказал, кого бы из пилотов он взял в свою команду мечты.

«Имеется в виду, кого бы я выбрал, кроме Макса [Ферстаппена]. Да, я бы сказал — Макс… определённо.

Я бы выбрал Макса и, возможно, выбрал бы Ландо Норриса. Он очень талантлив. Сейчас он находится на том этапе с «Маклареном», где они почти у цели, но ещё не совсем, и я думаю, они жаждут сделать этот последний маленький шаг, чтобы полностью достичь вершины.

У него достаточно опыта, но он по-прежнему жаждет добиться этого, и у него есть талант, вот почему я бы выбрал его», — сказал Штайнер в подкасте F1 Explains Podcast.

На Гран-при Майами пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал свою первую победу в Формуле-1.