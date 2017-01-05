Васильев стал вторым на 4-м этапе Africa Race и остался лидером в общем зачёте

Француз Тьерри Маньялди выиграл четвёртый этап ралли-рейда Africa Race в смешанном зачёте грузовиков и внедорожников. Россиянин Владимир Васильев стал вторым. Третий результат на счету Андрея Чередникова.
В общем зачёте лидерство осталось за Васильевым.
Africa Eco Race. Четвёртый этап
1. Тьерри Маньялди (Ford) — 3:56:37
2. Владимир Васильев (Mini) +4:16
3. Андрей Чередников (Ford) +15:57
4. Патрик Сирейжоль (LCR 30) +16:46
5. Паскаль Томас (Optimus) +18:24
…
8. Виктор Хорошевцев (BMW) +23:22
11 (Грузовики — 1). Сергей Куприянов (KAMAZ) +29:18
16 (Грузовики — 2). Андрей Каргинов (KAMAZ) +36:53
Africa Eco Race. Общий зачёт
1. Владимир Васильев (Mini) — 13:06:57
2. Тьерри Маньялди (Ford) +27:25
3. Паскаль Томассе (Optimus) +1:03:13
4. (Грузовики — 1). Андрей Каргинов (KAMAZ) +1:09:37
5. Патрик Сирейжоль (LCR 30) +1:25:33
…
14. Виктор Хорошевцев (BMW) +2:24:04
19. Сергей Куприянов (KAMAZ) +3:36:28.