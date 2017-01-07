Росси — самый популярный итальянский спортсмен в «Фейсбуке» и «Твиттере»

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси является самым популярным итальянским спортсменом в социальных сетях «Фейсбук» и «Твиттер» по данным исследования VIP, сообщает Speedweek.
В «Фейсбуке» у Росси более 13 млн поклонников. Второе место здесь занимает футболист Марио Балотелли, а остальные восемь мест в первой десятке достались также футболистам и футбольному тренеру Карло Анчелотти.
В «Твиттере» Росси имеет 4,7 млн последователей, также занимая первое место в рейтинге. А вот в «Инстаграме» популярнее остальных Балотелли. Второе место занимает футболист Андреа Пирло, Росси идёт третьим.