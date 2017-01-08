Нифонтова: плохо было настолько, что я всерьёз задумывалась о сходе с «Дакара»

Российская участница «Дакара» в зачёте мотоцикловпризналась, что думала сойти с гонки из-за плохого самочувствия.«Мы наконец-таки добрались до Ла-Паса, и сегодня у нас заслуженный отдых перед тем, как караван повернёт обратно, в сторону Аргентины к заветному финишу. Первые дни в Парагвае и Аргентине были ужасно жаркими. Градусник в тени иногда показывал пугающие "+45", и мой организм как-то очень тяжело это всё переносил, видимо, ещё и сказывалась сильная психологическая усталость после двухмесячной битвы с FIM, так что каждый день я серьёзно боролась за выживание.В первый день гонки спец участок был маленький, но из-за жары и пыли даже его хватило для того, чтобы понять, что легко не будет, плюс на мотоцикле с непривычки я себя чувствовала очень неуверенно.На второй день уже всё началось по большому счету. Подъём в 3:45, выезд на лиазон и финиш спустя 12 часов после старта. Всю дорогу пыль, противный фэш-фэш и жара. От жары и сильных перегрузок на сложных техничных кусках трассы у меня начинает жестоко болеть голова, да так, что на третьем СУ начинало тошнить и приходилось два раза останавливаться у поста медиков минут на 20, чтобы немного прийти в себя. Скажу честно, плохо было настолько, что я на полном серьёзе задумывалась о сходе. Сложно убедить себя в том, что ты сможешь проехать ещё «каких-то» 300 км по бездорожью в таком состоянии по дикой жаре. Но мысль о том, что я изо всех сил боролась последние два месяца за право стартовать не для того, чтобы сойти в первые же дни, не давала мне покоя, и я, как трактор, медленно ползла вперёд», — написала Нифонтова у себя в «фейсбуке».