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Седьмой этап «Дакара» сокращён вдвое из-за погодных условий

9 января 2017, понедельник. 01:22. Авто
Седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар», который пройдёт 9 января, сокращён вдвое из-за дождей в Боливии. Отрезок проходит между точками Ла-Пас и Уюни.

Изначально зачётный отрезок должен был составить 322 км, но из-за влажности пройти его весь стало невозможно и организаторы решили изменить дистанцию, сообщает Autosport.

Ранее из-за дождей был вдвое сокращён пятый этап, а шестой отменён. В Ла-Пас участники ралли-рейда приехали с конвоем вместо боевого участка. 8 января на «Дакаре» был день отдыха.
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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