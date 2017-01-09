Седьмой этап «Дакара» сокращён вдвое из-за погодных условий

Седьмой спецучасток ралли-марафона «Дакар», который пройдёт 9 января, сокращён вдвое из-за дождей в Боливии. Отрезок проходит между точками Ла-Пас и Уюни.Изначально зачётный отрезок должен был составить 322 км, но из-за влажности пройти его весь стало невозможно и организаторы решили изменить дистанцию, сообщает Autosport.Ранее из-за дождей был вдвое сокращён пятый этап, а шестой отменён. В Ла-Пас участники ралли-рейда приехали с конвоем вместо боевого участка. 8 января на «Дакаре» был день отдыха.