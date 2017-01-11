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Лёб выиграл восьмой этап «Дакара» среди внедорожников и вышел в лидеры зачёта

11 января 2017, среда. 00:02. Авто
Себастьен Лёб выиграл восьмой этап ралли-марафона «Дакар-2017» среди внедорожников. Второе время показал Стефан Петерансель, уступивший коллеге лидерство в генеральной классификации. Третий — ещё один представитель «Пежо» Сириль Депре.

«Дакар». Внедорожники. Восьмой этап

1. Себастьен Лёб («Пежо») 4:11:02
2. Стефан Петерансель («Пежо») +3:35
3. Сириль Депре («Пежо») +5:13
4. Микко Хирвонен («Мини») +8:14
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +11:57

«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт

1. Себастьен Лёб («Пежо») 20:10:05
2. Стефан Петерансель («Пежо») +1:38
3. Сириль Депре («Пежо») +17:17
4. Нани Рома («Тойота») +23:36
5. Микко Хирвонен («Мини») +53:41.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Себастьен Лёб Дакар — легковые
Новости. Авто
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