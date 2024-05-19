Стелла ответил, мог ли Норрис обогнать Ферстаппена, если бы у него было ещё два круга

Глава «Макларена» Андреа Стелла ответил, мог ли пилот команды британец Ландо Норрис обогнать голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, если бы у него было ещё два круга.
Напомним, Норрис уступил Ферстаппену на финише менее секунды, заняв второе место.
«63 круга это большая дистанция. Часто можно сказать: «Ещё бы один круг…» Это Макс Ферстаппен. Уверен, у него были проблемы, но ему удалось извлечь максимум из того, что у него было. Макс выступил отлично, как и наши пилоты», — приводит слова Стеллы Sky Sports.
Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.
3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.
5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.
10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.