Стелла ответил, мог ли Норрис обогнать Ферстаппена, если бы у него было ещё два круга

Глава «Макларена» Андреа Стелла ответил, мог ли пилот команды британец Ландо Норрис обогнать голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в гонке Гран-при Эмилии-Романьи, если бы у него было ещё два круга.

Напомним, Норрис уступил Ферстаппену на финише менее секунды, заняв второе место.

«63 круга это большая дистанция. Часто можно сказать: «Ещё бы один круг…» Это Макс Ферстаппен. Уверен, у него были проблемы, но ему удалось извлечь максимум из того, что у него было. Макс выступил отлично, как и наши пилоты», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Гран-при Эмилии-Романьи. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 63 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.725.

3. Шарль Леклер («Феррари») +7.916.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +14.132.

5. Карлос Сайнс («Феррари) +22.325.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.104.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +47.154.

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.776.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:19.556.

10. Юки Цунода («РБ») +1 круг.