Хорнер: нам нужно, чтобы Перес был рядом с Ферстаппеном

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу мексиканского пилота австрийской команды Серхио Переса.

«Жаль, что Чеко так и не оказался в своей тарелке после квалификации. Мы применили к нему другую стратегию, в отличие от Макса. Он занял восьмое место, но седьмая строчка — это теоретически лучшее, что мы могли увидеть от него по результатам нашего анализа. Нам нужно, чтобы он был рядом с Максом, так же как пилоты «Феррари» и «Макларена».

Он хорошо начал этот год, за исключением этого уикенда, который можно назвать аномалией. На этом Гран-при он не был так сконцентрирован и уделил меньше внимания тому, что делает Макс, сосредоточившись на себе», — приводит слова Хорнера Sky Sports.