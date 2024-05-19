Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: нам нужно, чтобы Перес был рядом с Ферстаппеном

Хорнер: нам нужно, чтобы Перес был рядом с Ферстаппеном
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу мексиканского пилота австрийской команды Серхио Переса.

«Жаль, что Чеко так и не оказался в своей тарелке после квалификации. Мы применили к нему другую стратегию, в отличие от Макса. Он занял восьмое место, но седьмая строчка — это теоретически лучшее, что мы могли увидеть от него по результатам нашего анализа. Нам нужно, чтобы он был рядом с Максом, так же как пилоты «Феррари» и «Макларена».

Он хорошо начал этот год, за исключением этого уикенда, который можно назвать аномалией. На этом Гран-при он не был так сконцентрирован и уделил меньше внимания тому, что делает Макс, сосредоточившись на себе», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Материалы по теме
Хорнер назвал причину проблем Ферстаппена в конце гонки в Имоле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android