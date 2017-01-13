Николаев выиграл 10-й этап «Дакара» среди грузовиков и вышел в лидеры гонки

Пилот «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев выиграл 10-й этап ралли-марафона «Дакар-2017». Второй результат показал Дмитрий Сотников, третий — Айрат Мардеев.
Антон Шибалов ещё не финишировал.
«Дакар». Грузовики. 10-й этап
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 5:33:06
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +7:01
3. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +7:41
4. Сергей Вязович (МАЗ) +12:51
5. Алеш Лопрайс («Татра») +16:04
6. Александр Василевский (МАЗ) +22:51
7. Жерар де Рой («Ивеко») +23:43
Общий зачёт
1. Эдуард Николаев (КАМАЗ) 23:27:12
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +5:15
3. Жерар де Рой («Ивеко») +24:17
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +57:47
5. Питер Верслёйс (МАН) +1:32:03
6. Александр Василевский (МАЗ) +2:03:31
7. Айрат Мардеев (КАМАЗ) +2:16:24