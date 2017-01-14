Петерансель выиграл «Дакар» в зачёте внедорожников, Лёб — второй

Стефан Петерансель выиграл ралли-марафон «Дакар»-2017 в зачёте внедорожников. Вторым стал его партнёр по «Пежо» Себастьен Лёб. Третье место занял Сириль Депре.
«Дакар». Внедорожники. 12 этап
1. Себастьен Лёб («Пежо») — 28:55
2. Стефан Петерансель («Пежо») +0:19
3. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +0:30
4. Сириль Депре («Пежо») +0:53
5. Конрад Раутенбах («Тойота») +1:00
6. Орландо Терранова («Мини») +1:10
7. Хоан Нани Рома (Toyota) +1:21
8. Ромен Дюма (Peugeot) +1:38
9. Якуб Пшигонски (MINI) +2:08
10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +2:59
«Дакар». Внедорожники. Общий зачёт
1. Стефан Петерансель («Пежо») — 28:49:30
2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:13
3. Сириль Депре («Пежо») +33:28
4. Хоан Нани Рома (Toyota) +1:16:43
5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:48
6. Орландо Терранова («Мини») +1:52:31
7. Якуб Пшигонски (MINI) +4:14:47
8. Ромен Дюма (Peugeot) +4:24:01
9. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:40:13
10. Мохаммед Абу-Исса (MINI) +4:53:30.