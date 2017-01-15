Штурман Маганова: подиум — это огромная удача и огромная победа

Штурман пилота Polarisпрокомментировал результаты ралли-марафона «Дакар-2017». Маганов и Шубин стали третьими в классе UTV.«Вчерашние технические проблемы отбросили нас со второго места на третье. Первые проблемы отбросили нас на четвёртое место, но потом наши соперники немного поломались, поэтому мы вернулись на второе место. Но вторая порция неприятностей отбросила нас на третье место. Нам сказочно повезло, что ребята из «КАМАЗа» нам помогли. Без их помощи мы бы вообще не доехали до подиума. То, что мы на подиуме — это огромная удача и огромная победа», — передаёт слова Шубина корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.