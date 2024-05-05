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Сайнс: было практически нереально проехать идеальный круг

Сайнс: было практически нереально проехать идеальный круг
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Майами. Напомним, монегаск занял третье место.

«Немного жаль, что утром я не смог обогнать Риккардо, хотя я знал, что темп в порядке. Я понимал, что чистая квалификация позволит войти в топ-3. Нам удалось проехать несколько чистых кругов. Здесь и вправду тяжело на новом «софте». Каждый круг был своего рода приключением. Учитывая ветер, тяжело предугадать, что произойдёт. В целом же всё прошло неплохо.

В конце круга ты всегда думаешь, что можешь проехать быстрее, но проехать идеальный круг здесь, учитывая перегрев шин, было практически невозможно. Тем не менее старт с чистой стороны трассы на втором ряду — это уже неплохо», — сказал Сайнс после выступления.

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