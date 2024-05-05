Ферстаппен — о поуле в Майами: не самый приятный круг в карьере

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Майами.

«Мы определённо немного улучшили машину. Не знаю почему, но каждый год мне чрезвычайно трудно быть последовательным в ощущении машины, ощущении шин на одном круге здесь. Очень тяжело сделать так, чтобы первый сектор прошёл хорошо, а затем хорошо провести остаток третьего сектора.

Главное было найти баланс, и мне кажется, что мы с этим справились. Это был не самый приятный круг в моей карьере, учитывая то, насколько скользким он был. Но мы завоевали поул, и это самое главное», — сказал Ферстаппен после выступления.