Риккардо: приятно заставить некоторых людей замолчать

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал выступление в спринтерской гонке Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 4 мая. Напомним, австралиец финишировал четвёртым.

«Каждый большой результат – необходимый. Это счастливое чувство, сильное чувство. Было здорово заявить о себе в квалификации [к спринту], но заявить о себе в спринте ещё лучше. Приятно заставить некоторых людей замолчать.

В Китае мы поменяли шасси, и я сразу же почувствовал что-то. Мне хотелось больше чувствительности, больше уверенности в том, что делает машина. Не скажу, что всё было плохо, просто чего-то не хватало. В начале года я просто не мог делать то, что делает Юки [Цунода], и это касалось большинства поворотов», — приводит слова Риккардо Sky Sports.