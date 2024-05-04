Формула-1, Гран-при Майами — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

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В субботу, 4 мая, состоится квалификация шестого этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Майами. Этап принимает стационарная трасса Международного автодрома Майами. Начало квалификации запланировано на 23:00 мск.

В состоявшейся вчера квалификации к спринту Гран-при Майами лучшим был пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Майами — 2024. Онлайн-трансляция квалификации