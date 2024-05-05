Ферстаппен завоевал поул Гран-при Майами, Леклер — второй, Алонсо — 15-й

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В Майами (США) завершилась квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Феррари» — Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:27.241

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.141

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.214

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.219

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.353

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.434

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.826

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.866

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.905

10. Юки Цунода («РБ») +0.951

Не прошли в третий сегмент:

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.981

12. Пьер Гасли («Альпин») +1.083

13. Эстебан Окон («Альпин») +1.130

14. Александер Албон («Уильямс») +1.172

Не прошли во второй сегмент:

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.186

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.222

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1.246

18. Даниэль Риккардо («РБ») +1.376

19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.378

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.583