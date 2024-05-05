Ферстаппен завоевал поул Гран-при Майами, Леклер — второй, Алонсо — 15-й

В Майами (США) завершилась квалификация шестого этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Лучший результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Феррари» — Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Майами. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1:27.241
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.141
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.214
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.219
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.353
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.434
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.826
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.866
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.905
10. Юки Цунода («РБ») +0.951
Не прошли в третий сегмент:
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.981
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.083
13. Эстебан Окон («Альпин») +1.130
14. Александер Албон («Уильямс») +1.172
Не прошли во второй сегмент:
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.186
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.222
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1.246
18. Даниэль Риккардо («РБ») +1.376
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.378
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.583