Судьи объяснили, почему никого не наказали за стартовую аварию в спринте

Стюарды Гран-при Майами вынесли решение по массовой аварии на старте спринтерской гонки, состоявшейся сегодня, 4 мая.

Напомним, британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» врезался в пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, один из которых развернул Ландо Норриса из «Макларена». Норрис и Стролл не смогли продолжить гонку, а Алонсо финишировал 17-м.

«Согласно видео произошло по крайней мере три столкновения: между машинами 44 и 18, затем между машинами 44 и 14 и, наконец, между машинами 18 и 4. Несмотря на то что инциденты начались с машин 14 и 18, внезапное появление машины 44 способствовало столкновениям.

Мы не смогли идентифицировать одного или нескольких водителей, полностью или преимущественно виновных в столкновениях. Также учитывается то, что это произошло в первом повороте, где пилотам позволена большая свобода действий», — говорится в заявлении.