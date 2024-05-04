Окон получил штраф за столкновение с Леклером перед стартом спринтерской гонки

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон получил штраф за столкновение с Шарлем Леклером из «Феррари» перед стартом спринтерской гонки Гран-при Майами.

Окону прибавят 10 секунд к зачётному времени за то, что он по ошибке начал движение из боксов в тот момент, когда рядом проезжал Леклер, получивший удар передним антикрылом в заднюю часть машины.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта Гран-при Майами.