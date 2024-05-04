Окон получил штраф за столкновение с Леклером перед стартом спринтерской гонки
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон получил штраф за столкновение с Шарлем Леклером из «Феррари» перед стартом спринтерской гонки Гран-при Майами.
Окону прибавят 10 секунд к зачётному времени за то, что он по ошибке начал движение из боксов в тот момент, когда рядом проезжал Леклер, получивший удар передним антикрылом в заднюю часть машины.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта Гран-при Майами.
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