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Окон получил штраф за столкновение с Леклером перед стартом спринтерской гонки

Окон получил штраф за столкновение с Леклером перед стартом спринтерской гонки
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон получил штраф за столкновение с Шарлем Леклером из «Феррари» перед стартом спринтерской гонки Гран-при Майами.

Окону прибавят 10 секунд к зачётному времени за то, что он по ошибке начал движение из боксов в тот момент, когда рядом проезжал Леклер, получивший удар передним антикрылом в заднюю часть машины.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта Гран-при Майами.

Формула-1 2024. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Спринт
04 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+3.371
3
Серхио Перес
Red Bull
+5.095
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