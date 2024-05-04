«Браво». Хэмилтон похвалил Магнуссена за борьбу в спринте

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с датчанином Кевином Магнуссеном из «Хааса» в спринтерской гонке Гран-при Майами, состоявшейся сегодня, 4 мая.

«Думаю, что это было честно с его стороны, круто. У нас получилась хорошая гонка. В некоторые моменты всё было на грани, но это мне и нравится. Я люблю жёстко гоняться, так что я не был расстроен. Вот что вы должны делать в команде, браво», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Майами. Спринт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 19 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +3,371.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +5,095.

4. Даниэль Риккардо («РБ») +14,971.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +15,222.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +15,750.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +22,054.

8. Юки Цунода («РБ») +29,816.

9. Пьер Гасли («Альпин») +31,880.

10. Логан Сарджент («Уильямс») +34,355.