«Глупая тактика». Магнуссен признался, что специально нарушал правила в спринте

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен признал заслуженными все свои штрафы, которые он получил за жёсткую оборону от Льюиса Хэмилтона с нарушением границ трассы по ходу спринта Гран-при Майами.

«Все мои штрафы были заслуженными, тут нет сомнений. Но мне пришлось снова сыграть в эту игру. Я был в очень хорошем положении позади Нико. В начале гонки я отыграл много мест и шёл восьмым. Я хорошо оборонялся от Льюиса, потому что у меня была DRS от Нико, был хороший темп. Затем Нико срезал шикану, и я потерял DRS. Нико мог бы вернуть мне DRS для защиты, и тогда мы бы легко финишировали седьмым и восьмым. Вместо этого я оказался под угрозой со стороны Льюиса.

Я начал сражаться с ним как сумасшедший, мне пришлось просто вновь создать разрыв, как в Джидде. Я начал использовать глупую тактику — мне не нравится её исполнять, но в итоге я отработал как командный игрок и Нико набрал очки, потому что я создал для него отрыв, чтобы Льюис и Юки не могли его догнать. Мне не нравится так ездить, но мне пришлось сделать это сегодня», — приводит слова Магнуссена Sky Sports.