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Норрис указал на ошибку «Макларена» по ходу Гран-при Майами

Норрис указал на ошибку «Макларена» по ходу Гран-при Майами
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о пятом результате в квалификации Гран-при Майами Формулы-1.

«Мы справились лучше, чем вчера, в плане контроля работы шин, но у нас возникло чуть больше сложностей с машиной. Мы внесли некоторые изменения, но, вероятно, пошли в неверном направлении. Вчера я был намного более уверен в машине, чем сегодня, — есть что изучить.

Очевидно, что при этом квалификация прошла лучше, было плотно. Думаю, мы должны быть выше. Мы сделали то, что считали правильным, но на трассе всё иногда оказывается немного по-другому. Мне бы хотелось отменить некоторые изменения сейчас, перед воскресеньем, но очевидно, что мы не можем этого сделать», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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