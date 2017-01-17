Лопес: на момент моего ухода у «Лотуса» не было долгов перед поставщиками

Бывший совладелец «Лотуса»оценил свой период работы с командой Формулы-1. В 2015 году команда перешла под контроль «Рено».«Мой проект «Лотуса» не был неудачным. Мы купили команду за € 40 млн, выкупили долги и сохранили 450 рабочих мест. У команды тогда не было спонсоров, а мы смогли привлечь партнёров. Позже затраты выросли, а некоторые спонсоры ушли. Мы могли закрыть команду, но вновь смогли сохранить рабочие места. Когда мы подписывали сделку с «Рено», у команды не было долгов перед поставщиками, только перед акционерами», — приводит слова Лопеса AFP.