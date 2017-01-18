Хирвонен: возможно, Ожье вновь будет быстрейшим в WRC

Бывший гонщик чемпионата мира по раллизаявил, что, вероятно, будет главным фаворитом нового сезона WRC.“Возможно, Ожье будет фаворитом. Уже долгое время командам не приходилось строить быстрые машины одновременно, но у Ford всегда получалось делать быструю технику. Не знаю наверняка, но это вполне возможно. Надеюсь, M-Sport вновь смогут побеждать, потому что эта команда очень многое сделала для моей карьеры. Желаю им удачи. Будет интересно, что Ожье покажет за рулём новой машины. Ведь он не принимал участия в её создании с самого начала, как это было в «Фольксвагене», — приводит слова Хирвонена Motorsport.