П. Алёшин: Оруджеву удалось раскатиться, взять себя в руки

Руководитель SMP Racing Пётр Алёшин прокомментировал выступления ряда гонщиков программы в сезоне-2016. Егор Оруджев занял третье место в Формуле V8 3.5, Сергей Сироткин стал третьим в GP2, а Матевос Исаакян присовокупил к девятой позиции в Формуле V8 3.5 17-е место в серии GP3.
«В Формуле V8 3.5 сезон вышел положительным. У нас шесть побед и десять подиумов на двух пилотов. Третье место было программой-минимум, мы рассчитывали на титул с Оруджевым и имели на то все основания. К сожалению, начало чемпионата не сложилось, тут есть много разных «но». Во второй половине удалось раскатиться, взять себя в руки и показать достаточно хорошие результаты.
Что до Матевоса Исаакяна, то к нему эти слова тоже относятся, но его задача усложнялась тем, что он параллельно выступал в GP3. У этих серий разная идеология, потому пересаживаться из одной машины в другую очень сложно. Принимая вместе с руководством SMP Racing решение по его программе, мы рассчитывали на то, что участие в двух чемпионатах позволит быстрее набраться опыта – в итоге скорость пришла только во второй половине сезона.
Если говорить о GP2, то картина получилась очень похожей на 3.5. Перед Серёжей Сироткиным тоже стояли высокие задачи, но и давление было большим. После третьего места в дебютном сезоне он должен был ехать на абсолютный результат. У него тоже были сложности на первых этапах, но потом удалось взять ситуацию в руки и показать вполне достойные качества – и бойцовские, и скоростные», — приводит слова Алёшина российская редакция Motorsport.