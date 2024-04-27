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Хэмилтон спродюссировал короткометражный фильм посвящённый первой мотогонщице Мэри Макги

Хэмилтон спродюссировал короткометражный фильм посвящённый первой мотогонщице Мэри Макги
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал исполнительным продюсером короткометражного фильма.

Кинокартина под названием «Мотоциклистка Мэри» посвящена американской мотогонщице Мэри Макги, известной своими достижениями в мотокроссе и мотоциклетных гонках на длинных дистанциях. Она является первой женщиной-мотогонщицей, принявшей участие в профессиональных мотогонках в США.

Режиссёром фильма стала Хейли Уотсон, а исполнительными продюсерами – обладатель «Оскара» Бен Праудфут и Льюис Хэмилтон.

Фильм «Мотоциклистка Мэри» будет представлен в начале июня на ежегодном кинофестивале «Трибека» в Нью-Йорке.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал о том, как был консультантом при создании нового фильма Брэда Питта о Формуле-1.

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