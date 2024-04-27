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Мартин выиграл спринт MotoGP в Испании, Куартараро — 3-й, М. Маркес — 7-й после падения

Мартин выиграл спринт MotoGP в Испании, Куартараро — 3-й, М. Маркес — 7-й после падения
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Сегодня, 27 апреля, состоялся спринтерский заезд в рамках Гран-при Испании. Победителем стал испанец Хорхе Мартин из команды «Дукати». Второе место занял Педро Акоста, пилот «КТМ». Третью строчку занял француз Фабио Куартараро из «Ямахи», стартовавший 23-м.

Марк Маркес, лидировавший в спринте, упал на девятом круге из 12 и после этого сумел финишировать на седьмой позиции. В спринте было множество падений райдеров, включая Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини и Маверика Виньялеса.

MotoGP. Херес. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 19:52.682.
2. Педро Акоста («КТМ») +2.970.
3. Фабио Куартаро («Ямаха») +7.052.
4. Дани Педроса («КТМ») +7.102.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +8.481.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +15.882.
7. Марк Маркес («Дукати») +18.131.
8. Аугусто Фернандес («КТМ») +18.278.
9. Мигель Оливейра («Априлья») +18.418.
10. Жоан Мир («Хонда») +18.553.

MotoGP 2024. Этап 5, Херес, Испания
Гран-при Испании. Спринт
27 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
19:52.682
2
Педро Акоста
KTM
+2.970
3
Фабио Куартараро
Yamaha
+7.052
Комментарии
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