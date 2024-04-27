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Представлен первый тюнинг-пакет для Lamborghini Revuelto

Представлен первый тюнинг-пакет для Lamborghini Revuelto
Lamborghini Revuelto с тюнингом Keyvany
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Немецкое тюнинг-ателье Keyvany представило пакет модернизаций спорткара Lamborghini Revuelto, и, как отмечает издание CarBuzz, это первый бодикит для новейшей модели итальянской марки.

В пакете от Keyvany, который получил название Keytoro, задействовано множество карбоновых элементов. Пакет включает в себя переработанную переднюю часть с агрессивным сплиттером и множеством воздуховодов, а также новый капот. В задней части Revuelto получила более агрессивный диффузор и массивное заднее антикрыло.

Lamborghini Revuelto с тюнингом Keyvany

Lamborghini Revuelto с тюнингом Keyvany

Фото: Keyvany

Lamborghini Revuelto была представлена в марте 2023 года. Под капотом у автомобиля гибридная силовая установка, состоящая из атмосферного двигателя V12 и 190-сильного электромотора, вместе с которым мощность спорткара достигает 1015 лошадиных сил. По данным Lamborghini, до 100 км/ч Revuelto разгоняется за 2,5 секунды, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Lamborghini Revuelto с тюнингом Keyvany

Lamborghini Revuelto с тюнингом Keyvany

Фото: Keyvany

Отметим, что у Revuelto есть по меньшей мере две уникальных версии. Одна из них — арт-кар Revuelto Opera Unica — в конце прошлого года дебютировала на выставке современного искусства Art Basel Miami Beach. Вторая создана в рамках программы Ad Personam и посвящена фестивалю Lamborghini Arena, состоявшемуся в Имоле.

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