Эванс выиграл гонку Формулы-Е в Монако, у «Ягуара» — победный дубль

Пилоты команды «Ягуар» Митч Эванс и Ник Кэссиди заняли первое и второе места по итогам гонки Формулы-Е в Монако, которая стала восьмым этапом сезона 2024 года. Это второй дубль «Ягуара» в Формуле-Е — первый команда завоевала год назад на этапе в Берлине. Отметим, что за десять лет существования электросерии это лишь десятый случай, когда первые два места занимают пилоты одной команды.

На третьем и четвёртом местах финишировали экс-пилоты Формулы-1 Стоффель Вандорн и Жан-Эрик Вернь, выступающие за «DS Пенске», а на пятой позиции заезд завершил лидер чемпионата Паскаль Верляйн из команды «Порше». Далее расположились Оливер Роуленд, Антониу Феликс да Кошта и Саша Фенестраз.

Формула-Е. Монте-Карло (топ-10):

1. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 31 круг.

2. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) +0,9 сек.

3. Стоффель Вандорн (DS Penske) +3,8.

4. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4,7.

5. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +6,3.

6. Оливер Роуленд (Nissan) +6,7.

7. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +7,3.

8. Саша Фенестраз (Nissan) +7,9.

9. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) +8,2.

10. Норман Нато (Andretti) +9,0.

В общем зачёте преимущество Верляйна увеличилось до семи очков, а второе место теперь занимает Кэссиди. Джейк Деннис, который в одном из эпизодов разбил переднее антикрыло и финишировал в итоге лишь 20-м, откатился на третью позицию, а вслед за ним идут Роуленд, Эванс и Гюнтер.

Формула-Е. Общий зачёт (топ-10):

1. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 102 очка.

2. Ник Кэссиди (Jaguar TCS) — 95.

3. Джейк Деннис (Andretti) — 89.

4. Оливер Роуленд (Nissan) — 88.

5. Митч Эванс (Jaguar TCS) — 77.

6. Максимилиан Гюнтер (Maserati MSG) — 65.

7. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 65.

8. Сэм Бёрд (Neom McLaren) — 38.

9. Стоффель Вандорн (DS Penske) — 37.

10. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 26.

В командном зачёте «Ягуар» теперь опережает своих ближайших соперников на 44 очка, в то время как «Порше» опередила «Андретти» и теперь занимает вторую позицию.

Формула-Е. Командный зачёт:

1. Jaguar TCS — 172 очка.

2. TAG Heuer Porsche — 128.

3. Andretti — 113.

4. Nissan — 112.

5. DS Penske — 102.

6. Maserati MSG — 67.

7. Neom McLaren — 63.

8. Envision — 41.

9. ERT — 23.

10. Abt Cupra — 19.

11. Mahindra — 0.

Следующий этап Формулы-Е пройдёт на трассе аэропорта «Темпельхоф» в Берлине 11–12 мая и будет состоять из двух гонок.