Ожидается, что Ньюи обсудит с «Ред Булл» своё будущее к вечеру воскресенья

Глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи собирается провести переговоры с командой о своём будущем до ближайшего воскресенья. Об этом сообщает ирландская телекомпания RTE.

Ранее сообщалось, что Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, в которую он перешёл из «Макларена» в 2006 году.

Одним из факторов принятия данного решения мог быть скандал вокруг руководителя команды Кристиана Хорнера, который привёл к битве за власть в «Ред Булл».

Также сообщалось, что в случае ухода из «Ред Булл» Эдриан Ньюи должен будет провести год вне Формулы-1, прежде чем сможет присоединиться к другой команде.

Контракт 65-летнего Ньюи с командой «Ред Булл» действует до конца 2025 года. Наиболее вероятно, что Ньюи перейдёт в «Феррари».