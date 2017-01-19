Стролл: Масса — идеальная замена Боттасу

18-летний пилот «Уильямса»прокомментировал возвращение в команду. Бразилец объявил о завершении карьеры в конце сезона-2016, однако вернулся после перехода Валттери Боттаса в «Мерседес».«Я уверен, что многие болельщики рады возвращению Фелипе. Мы сотрудничаем в течение долгого времени, с тех пор как я стал пилотом по развитию в «Уильямсе». Это идеальное решение, он идеально заменит Валттери. Но для меня его возвращение в команду ничего не меняет, мне придётся иметь дело с теми же вызовами, что и прежде», — приводит слова Стролла Le Journal de Montreal.