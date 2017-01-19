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Yamaha представила мотоциклы 2017 года
19 января 2017, четверг. 23:20.
Авто
Yamaha представила мотоциклы MotoGP 2017 года, которыми будут управлять
Валентино Росси
и
Маверик Виньялес
.
Презентация состоялась сегодня, 19 января, в Мадриде. Мотоциклы окрашены в синий цвет, а логотипы спонсоров обрели новое расположение.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке
.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Валентино Росси
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Новости. Авто
19 января 2017, четверг
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