Нёвиль лидирует после пятого СУ Ралли Монте-Карло, Ожье вылетел в кювет

Бельгиец Тьерри Нёвиль из «Хёндэ» лидирует после пятого спецучастка Ралли Монте-Карло. Второе место занимает Отт Тянак из команды «М-Спорт», третий — его партнёр Себастьен Ожье.
Стоит отметить, что Ожье потерял время, угодив в кювет, но смог продолжить гонку. Также с трассы вылетал Крис Мик.
WRC. Ралли Монте-Карло. Пятый этап
1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») 1:11:24,6
2. Отт Тянак («М-Спорт») +31,7
3. Себастьен Ожье («М-Спорт») +59,1
4. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:21,4
5. Дани Сордо («Хёндэ») +1:41,1
6. Крэйг Брин («Ситроен») +1:52,2
7. Андреас Миккельсен («Шкода») +3:35,1
8. Понтус Тидеманд («Шкода») +4:57,8
9. Эльфин Эванс («М-Спорт») +5:15,7
10. Бриан Буффье («М-Спорт») +5:19:3.