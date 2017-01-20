Нёвиль лидирует после пятого СУ Ралли Монте-Карло, Ожье вылетел в кювет

Бельгиециз «Хёндэ» лидирует после пятого спецучастка Ралли Монте-Карло. Второе место занимаетиз команды «М-Спорт», третий — его партнёрСтоит отметить, что Ожье потерял время, угодив в кювет, но смог продолжить гонку. Также с трассы вылетал Крис Мик.1. Тьерри Нёвиль («Хёндэ») 1:11:24,62. Отт Тянак («М-Спорт») +31,73. Себастьен Ожье («М-Спорт») +59,14. Яри-Матти Латвала («Тойота») +1:21,45. Дани Сордо («Хёндэ») +1:41,16. Крэйг Брин («Ситроен») +1:52,27. Андреас Миккельсен («Шкода») +3:35,18. Понтус Тидеманд («Шкода») +4:57,89. Эльфин Эванс («М-Спорт») +5:15,710. Бриан Буффье («М-Спорт») +5:19:3.